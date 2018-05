Acroteams WSBF sterk op halve finale in Oss

In een sterk deelnemersveld moest WSBF een plek bemachtigen voor het NK op 23 juni in Rotterdam. Een podiumplaats was vereist om door te stromen.

Bij de junioren duo’s behaalde het team bestaande uit Chaluna van der Elst en Jiska Batema een bronzen medaille. Het duo Elina Sipma en Lieke Bos zette bij de tempo-oefening de hoogste score neer. Zij wonnen zilver. Beide teams zijn verzekerd van het NK.

Het juniorentrio uit Femke Kooistra, Annieck Wiersema en Alida Lindeboom kreeg het zilver omgehangen. Alle teams doen nog aan een aantal open wedstrijden mee om zich goed te kunnen voorbereiden op het NK.