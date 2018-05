Spitkeetwandeltocht Harkema trekt deelnemers van heinde en verre

Het evenement trok veel fanatieke wandelaars uit heel Friesland, Groningen en Drenthe, maar ook van ver daarbuiten. Zo kwamen deze keer de ‘verste wandelaars’ uit Naarden en Hillegom.

Tegen 8.00 uur vertrokken de deelnemers aan de 25 - en 40 kilometer richting Jistrum via mooie wandelpaden. Op de Ieswei onder Jistrum was de eerste stop, daarna ging de route van de 40 kilometer richting Noardburgum en Kûkherne. Ook daar is de omgeving ideaal om te wandelen en zeker in deze tijd van het jaar nu alles weer volop begint te groeien, zo ervoeren de deelnemers aan de Spitkeetwandeltocht.

Via Jistrum, Kootstertille en Drogeham kwamen beide groepen weer terug in Harkema. Tegen half tien vertrokken ook de groepen die zeven - of vijftien kilometer gingen lopen. Ook voor deze afstanden was veel belangstelling. In totaal hebben 450 tevreden wandelaars aan de tochten deelgenomen, aldus De Spitkeet.