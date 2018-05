SC Kootstertille in lage versnelling ruim langs Lions ’66

Op papier stond het thuistreffen tegen SC Lions ’66 te boek als een zekere driepunter en dat uitgangspunt werd geen geweld aangedaan. Zonder tot op de bodem te hoeven werd het niet hoogstaande duel met een even ruime als simpele 8-0 overwinning afgesloten. Zo blijven de Tilsters prima op koers voor plek twee, belangrijk voor de nacompetitie.

Al in minuut twee had Aize Storm de thuisclub op voorsprong kunnen zetten, maar zijn kopbal miste de juiste richting. De bezoekers, die over geen enkele wisselspeler konden beschikken, wisten dat ze een moeilijk middagje voor de boeg hadden. Lions probeerde de eerste tien minuten SC Kootstertille te verrassen. Roy van Hyum mocht zomaar door de Tilster defensie wandelen, maar stuitte op een attent reagerende doelman Albert Jan Merkus.

Even later stond het opnieuw niet goed bij de thuisclub, maar wist Simon Aronds niet van de plotselinge vrijheid te profiteren. Bij deze wapenfeiten zou het voor de gasten in de eerst helft blijven. SC Kootstertille daarna volledig de overhand. Kansen kwamen er in ruime mate maar Jouke Waaksma Bzn (voorlangs) Gerbrand Waaksma (over) en opnieuw Jouke Waaksma (tegen de lat) kregen het scorebord maar niet aan de praat.

Maar nog binnen het kwartier was daar toch de voorsprong toen Aize Storm zijn inzet via een tegenstander van richting zag veranderen en de eigen doelman daardoor kansloos passeerde; 1-0. Daarna ging het hard en kwam de thuisclub via een mooie aanval op 2-0 toen Jouke Waaksma Bzn het beslissende tikje mocht geven.

Precies halverwege de eerst helft schoot Wilco van der Heide de aangever van Tom van der Veen ter hoogte van de strafschopstip uitstekend binnen en was het al 3-0. En nog voor rust zou de score verder oplopen. Na voorbereidend werk van Aize Storm drukte Jouke Waaksma Bzn voor de 4-0 ruststand af.

Lions ’66 mocht gezien het aantal kansen voor de thuisclub zich gelukkig prijzen dat de score vooreerst niet verder zou oplopen Toen de Tilsters kort na rust uit een benutte vrije schop van Wilco van der Heide de stand naar 5-0 hadden getild, leek een monsterscore in de maak. Het was voor het publiek dan ook teleurstellend dat de thuisclub het gaspedaal losliet en een slordig en plichtmatig halfuur op de mat legde.

Tien minuten voor afloop was het eindelijk weer eens raak. Menno Waasdorp bediende met een heerlijke steekpas Jouke Waaksma Bzn en uiterst koel rondde de centrumspits het karwei voor het halve dozijn treffers af. Een minuut later had de verder prima leidende arbiter Wiersema medelijden met de gasten toen hij een doelpunt van Tom van der Veen ten onrechte afkeurde. De bal was door doelman René Piekema immers wel degelijk losgelaten.

Roy van Hyum kwam daarna tot de enige kans voor de gasten na rust, maar Tille-doelman Albert Jan Merkus wist de vrije schop perfect te pareren. In de laatste minuten wist SC Kootstertille de score nog naar ruimere cijfers op te trekken. Aize Storm, op aangeven van Menno Waasdorp, en Jouke Waaksma Bzn, die profiteerde van de misser van doelman Piekema, brachten de einduitslag op 8-0.

Het doelsaldo kreeg hiermee een mooie oppepper kreeg, al had de score gezien de povere tegenstand van de gasten veel en veel moeten uitvallen. Op Hemelvaartsdag wacht de Tilsters een grotere uitdaging als nummer drie Tzummarum op bezoek komt.