Harkema-Opeinde baalt na late gelijkmaker Opende

Lang leek het er op dat Harkema-Opeinde zaterdag de steekderby tegen Opende in een overwinning om zou zetten. In de 88ste minuut zetten de ‘Peendermantsjes’ een lelijke streep door de rekening door de 1-1 te fabriceren.

Hierdoor kwamen de Harkemasters voor de negende keer na de winterstop in een gelijkspel overeen. De ploeg van trainer Willem Schokker schoot weinig op met het behaalde punt. Voor de bezoekers was het weer een kruimel op weg naar lijfsbehoud.

In de eerste helft was Harkema-Opeinde de beter voetballende ploeg. De bezoekers uit de Fries-Groningse grensstreek kwamen er bij tijd en wijle echter zeer snel en gevaarlijk uit, waardoor er voor beide doelen scoringskansen te noteren waren.

De eerste kans was er al in de derde minuut en deze kwam op naam van de thuisploeg. Fokko Spinder loste een afstandsschot dat door keeper Eppie Pijpker niet klemvast werd gepakt. Wilbert Huitema kwam aanstormen en schoot het leder - gehinderd door een verdediger - van dichtbij over de deklat.

Zo rond het kwartier was het Opende dat twee keer in korte tijd gevaarlijk werd en beide keren was Jarno Westerhof bij deze situaties betrokken. Eerst baande Westerhof zich een weg in het Harkemaster strafschopgebied, waarna hij bij de eerste paal Henk Veenstra vond. Door een deel van de Peender aanhang werd de inzet van Veenstra met gejuich begroet, maar het schot verdween in het zijnet. Kort hierna was Westerhof net eerder bij de bal dan de ver uit zijn doel gekomen Harkema-keeper André de Graaf. Westerhof raakte de bal verkeerd waardoor het speeltuig meters ver naast hobbelde.

Vier minuten later was het wel raak, maar wel aan de andere kant van het veld. Vanaf de achterlijn leverde Chris Hoeksma een prima voorzet af, die via een been van een Opende-verdediger voor het doel terechtkwam. Hier liep Wilbert Huitema goed in en kopte de wegdraaiende voorzet steenhard in de kruising: 1-0. De voorsprong was een feit en deze kwam tot aan de pauze nauwelijks in gevaar.

Na de rust was dat wel het geval. Opende kletste er nog meer bovenop als in het eerste bedrijf. Aan alles was te zien dat de roodhemden de punten goed konden gebruiken en Harkema-Opeinde had het moeilijk met dit krachtvoetbal. In de 53ste minuut drong Opende-speler Erwin Henstra gevaarlijk het strafschopgebied binnen. Henstra nam het Harkema-doel met een staalhard schot onder vuur. Via de vuist van doelman De Graaf ging de schietpoging voorlangs.

Vanwege de jacht op de gelijkmaker ontstond er ruimte achterin bij de bezoekers. Harkema-Opeinde had hier van kunnen profiteren. Alex van der Tuin was dicht bij een verdubbeling van de marge toen hij vanuit de kluts op doel schoot. Het stuiterende schot kon ternauwernood naast getikt worden door keeper Pijpker.

In de 83ste minuut was Van der Tuin weer ongelukkig in de afronding. Hij kreeg de bal voor de voeten nadat invaller Hilbrand Benedictus een voorzet doorkopte. De harde dropkick die Van der Tuin produceerde ging rakelings naast. Opende behield zo een strohalm en greep deze in de 88ste minuut stevig vast om langszij te komen.

Een dubieus gegeven hoekschop werd door Arnold Oosterbaan ingebracht, Wijnand Willemse knikte binnen: 1-1. De gasten roken bloed en gingen in de absolute slotfase zelfs op zoek naar een driepunter. Bijna was deze er gekomen, maar een inzet Edwin Elzinga verdween voorlangs.

Het laatste fluitsignaal werd door de gasten met gejuich begroet. Ook aan Peender zijde was het besef daar dat sportpark De Bosk dit jaar een lastig te nemen hindernis is. Nog geen enkele ploeg in de vierde klasse C slaagde er in te winnen in Harkema. Het fraaie sportpark werd zaterdagmiddag wederom bevolkt door meer dan driehonderd toeschouwers, waaronder ook zeker meer dan honderd uit Opende. Dat er een gezellige derde helft volgde, was logisch. Voor de clubkas van zowel Harkema-Opeinde als Opende is het te hopen dat de beide ploegen elkaar volgend seizoen weer tegen gaan komen.