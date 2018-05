't Fean '58 pakt na 45 jaar kampioenstitel

Het eerste elftal van voetbalvereniging 't Fean '58 verzekerde zich zaterdag 5 mei van de titel in de derde klasse B en keert derhalve terug naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal.

De Surhuisterveners hadden aan een punt genoeg tegen SC Twijzel om zich te verzekeren van het kampioenschap. De derby op sportpark ’t Ketting te Surhuisterveen eindigde voor de manschappen van trainer Mark Bosma, na een 0-1 achterstand, in een 1-1 gelijkspel.

Stand aan kop (met nog drie speelronden te gaan):

1. 't Fean '58 23-55

2. Kollum 23-45

3. Leovardia 22-40

Dat de titel met bijbehorende promotie uitgerekend in dít jaar een feit mag zijn is perfect getimed; 't Fean '58 viert binnenkort (23 juni 2018, red.) namelijk het zestigjarig bestaan. Aan de geplande feestweek van 18 tot en met 23 juni wordt momenteel met man en macht gewerkt door de club. Hoe deze week precies zal worden ingevuld kunt u volgen via www.fean58.nl.