Strandheem Festival 2018

Het Strandheem Festival wordt ook dit jaar rond het hemelvaartsweekend in Opende gehouden. Het is alweer de 29ste editie.

De locatie is nabij camping Strandheem. Het is een festival, waarin evangelisatie centraal staat. Het festival begint op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, en duurt tot en met zondag 13 mei.

Ook deze keer wordt een programma geboden, dat bol staat van activiteiten, waarbij ook aan de jeugd weer volop aan haar trekken komt. Het thema is ‘Vurig Verlangen’ en loopt als een rode draad door het festival. Over dit onderwerp zullen Jan Pool, Kees Kraayenoord, Kees van Velzen en Esther Vorsterman van Oijen spreken. Op de donderdagavond is er een jongerenavond met Hanne de Vries & band. De vrijdagavond is traditiegetouw de Johannes de Heer avond.

Het vorige jaar bezochten 7500 bezoekers het festival, meer dan ooit. Het programma is opnieuw uitgebreid. Zo zijn er nu ook de gehele donderdag- en zaterdagmiddag diverse activiteiten.

Donderdagmorgen en zondagmorgen is er kinderoppas aanwezig!

Toegang en parkeren is het hele weekend gratis. Kijk voor meer informatie op www.strandheemfestival.nl