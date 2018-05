Proeven uit natuur met IVN Grootegast

Startlocatie voor de activiteit is theetuin Blotevoetenhof, Peebos 1a in Opende. De activiteit duurt van 13.30 tot 16.00 uur. Je begint de activiteit in de theetuin en je krijgt een heerlijke watermuntthee. Onder leiding van IVN Gids Jannie Reinders ga je de natuur in om eetbare planten te zoeken.

Laat je verrassen en ontdek wat de natuur in het Westerkwartier te bieden heeft. De natuurgebieden zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. De planten uit de natuur vormen het belangrijkste ingrediënt voor de maaltijd die je na bereiding zal gebruiken. Denk maar aan zevenblad, paardenbloem, waterkers, watermunt, brandnetel, blaadjes van meidoorn en berk enz. Lekker!

Aanmelden is gewenst en kan via hwoltjer@home.nl of 06-41532304. Meer weten, kijk op de website van IVN Grootegast. Kosten voor de activiteit bedragen voor IVN-leden €2,- en voor niet-leden € 4.-.