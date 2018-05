Feanster Music Night zoekt muzikanten FMN-band

De Feanster Music Night wil een band in het leven roepen om het muziekfestival meer te professionaliseren.

,,Een toetsenist, drummer en basgitarist hebben we al”, legt voorzitter Jan Lammers uit over het eenmalige project. ,,We willen de basis van wat er op het podium staat meer stabiliteit geven en zoek daarvoor een slaggitarist, een sologitarist en nog een toetsenist.”

De Feanster Music Night is een meezingfestival waarbij populaire muziek wordt meegezongen en begeleid op onder meer het kerkorgel. De formule van samen luisteren, samen zingen en swingen staat hierbij centraal. ,,Wij zijn een enthousiast team van muziekliefhebbers en streven er naar om samen met het publiek een geweldige avond boordevol meezing nummers te maken.”

Al tweemaal wisten vele liefhebbers van muziek hun weg naar De Flambou te vinden voor de Feanster Music Night. Met vast artiesten en een aantal vaste instrumentalisten is het evenement telkens weer geslaagd, maar de organisatie wil nog meer cachet geven aan het muziekgebeuren. De derde editie van Feanster Music Night is op zaterdag 6 oktober in De Flambou.