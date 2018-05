Vier vrienden gaan ‘strijd’ aan voor bijdrage kankeronderzoek

,,Opgeven is simpelweg geen optie.” Dat stelt Laurens Krikke die in juni samen met Jan Ewoud Douwstra, Arnold Land en Diemer Bosma meedoet aan het Alpe d’HuZes-evenement.

De belangrijkste motivatie voor Laurens Krikke is om iets terug te doen voor de artsen en begeleiders die zo hun best hebben gedaan bij de ziekte van zijn vader die in 2010 aan de gevolgen van kanker overleed. ,,Een zware periode voor ons als gezin, waarin zoveel mensen ons hebben geholpen. De verwoestende gevolgen van deze ziekte hebben op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ik ben daarom vastberaden om een forse bijdrage te gaan leveren naar het onderzoek van kanker in het algemeen.”

De vier vrienden, die zich verenigd hebben in de naam LEAD (Laurens, Ewoud, Arnold en Diemer), gaan samen geld ophalen voor het onderzoek naar kanker. De ‘strijd’ die deze vier vrienden gaan leveren in het beklimmen van de Alpe d’Huez symboliseert de strijd die vele mensen dagelijks leveren om te overleven.

De vrienden kennen elkaar al meer dan twintig jaar. ,,We hebben samen al een hele weg afgelegd, met mooie vakanties, stapavonden, huwelijken, geboortes van kinderen enzovoort. Het is daarom extra bijzonder om dit samen te gaan doen met de mensen die je door en door kennen”, zegt Arnold Land.

Diemer Bosma vult aan: ,,Naast het feit dat het ontzettend mooi is om op deze wijze onze bijdrage te leveren aan het onderzoek naar kanker, doe ik dit ook omdat mijn vader momenteel aan het vechten is. Samen met mijn vrienden maar ook met alle mensen die ons hebben geholpen, ben ik enorm blij en trots op onze prestatie.”

De vrienden hebben bedrijven en personen benaderd om hen te sponsoren. De zakelijke donaties hebben een plek gekocht op het fietstenue, zoals op de foto is te zien. De particulieren krijgen voor hun donatie een lot voor de verloting. Per lot wordt kans gemaakt op de fietscheque ter waarde van duizend euro, maar ook nog op vele andere prijzen, aangeboden door lokale ondernemers. Op 25 mei zal de trekking rond 21.00 uur plaats gaan vinden onder toezicht van notaris Mook.

Een ieder wordt uitgenodigd om op vrijdagavond 25 mei naar Kolkzicht in Surhuisterveen te komen voor een gezellige avond met live muziek en de verloting. Loten zijn nog te bestellen op https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lead of door één van de jongens zelf te benaderen.

Op 2 juni is het zover en vertrekken de vier vrienden met twee caravans naar Bourg-d’Oisans in Frankrijk en staan ze een week aan de voet van de Alpe d’Huez. ,,Het zal zowel fysiek als emotioneel een zware week gaan worden, maar we gaan er zeker een mooie week van maken en vooral genieten”, aldus Jan Ewoud Douwstra.