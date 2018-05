Kunstweek Achtkarspelen biedt fraai en gevarieerd programma

Van vrijdag 25 mei tot en met zaterdag 2 juni staat cultureel hoofddorp Augustinusga helemaal in het teken van de Keunstkrite Kunstweek. Tientallen vrijwilligers zijn in de weer om het uitgebreide programma handen en voeten te geven.

Niet alleen Augustinusga staat bol van kunst en cultuur: in de hele gemeente Achtkarspelen en zelfs daaromheen zijn activiteiten. De Keunstkrite Twizel heeft 35 kunstenaars bereid gevonden voor de kunstroute met clusterlocaties en open ateliers in het weekend van 26 en 27 mei. Dit wordt aangevuld met een kunstmarkt, workshops, een lezing over Willem Bartel van der Kooij en muziek.

Het slotweekend vindt, net als vorig jaar, plaats op De Buwepleats onder Drogeham. Op zaterdag 2 juni kan men daar terecht voor Kunst&Kitsch, een culturele vintagemarkt met activiteiten en een kunstveiling van voornamelijk Friese kunst. De Keunstkrite heeft een programmaboekje laten maken dat gratis te verkrijgen is bij onder andere bibliotheken en het gemeentehuis in Buitenpost en bij de deelnemende locaties. Bijna alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en rolstoelvriendelijk.

Stichting Keunstkrite Twizel, opgericht in 2009, heeft ongeveer 25 vaste vrijwilligers. De organisatie is veelzijdig en staat vooral ook bekend vanwege de verbindende kwaliteiten. In de kunstweek wordt samengewerkt met lokale ondernemers en andere culturele organisaties.

,,We zijn een regionaal actieve organisatie en dus is het logisch dat we ons steentje lokaal bijdragen. Andersom krijgen we ook steun van het bedrijfsleven in de vorm van sponsoring. Uiteindelijk doe je het met elkaar en voor elkaar”, aldus Hetty Combs van de Keunstkrite. Alle informatie is ook digitaal te vinden via de website www.keunstkrite.nl.