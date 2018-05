Fotowedstrijd Keunstkrite Twizel nu al doorslaand succes

Tot 20 mei kan er worden ingeleverd, maar het aantal inzendingen is nu al boven verwachting. In twee maanden tijd werden bijna driehonderd foto’s van hoge kwaliteit ingestuurd.

,,Alleen de jongeren blijven wat achter en dat moet anders”, zegt Mascha de Lange, voorzitter van de werkgroep Fotografie van de Stichting Keunstkrite Twizel. ,,Je hoeft geen dure camera te hebben om mee te kunnen doen. Tegenwoordig kun je met de meeste smartphones prima foto’s maken. We roepen alle jongeren tot achttien jaar daarom op om alsnog mee te doen. Inzenden kan nog tot 20 mei en voor jongeren is dat gratis.”

Het hoge aantal inzendingen is verrassend, maar niet verbazingwekkend. De jaarlijkse Fotowedstrijd voor amateurfotografen van de Keunstkrite kreeg dit jaar een organisatorische make-over met aangepaste voorwaarden, uitbreiding van categorieën én een leuke prijzenpot. ,,We gingen uit van zeker een verdubbeling van deelnemers en dat is goed gelukt.”

De kwaliteit van de inzendingen ligt ook hoger en dat is wèl verrassend, aldus De Lange. ,,De jury (Niels Westra, Carine Belzon en Rob Blanken) krijgt daar nog een flinke dobber aan. Dat jongeren wat achterblijven qua inzenden verbaast ons wel wat; er is uitgebreide informatie naar alle middelbare scholen gegaan. We hopen dan ook dat het een kwestie is van ‘inleveren op het laatste moment’, want aan de voorwaarden kan het niet liggen.”

Jongeren kunnen - net als de volwassenen - meedoen in zes categorieën. Naast een heuse Keunstkrite-trofee zijn er geldprijzen tot honderd euro te winnen en je maakt kans op de titel ‘Fotografietalent van het jaar’. De winnende foto’s én de runners-up worden na de wedstrijd twee maanden lang geëxposeerd in de showroom en het interieurcafé van Pilat&Pilat in Twijzel.

De uitslag zal bekend worden gemaakt bij de afsluiting van de Kunstweek van Achtkarspelen op zaterdag 2 juni. Wie mee wil doen kan zich aanmelden via de website www.keunstkrite.nl.