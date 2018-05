Feanster 40 stevent af op recordaantal deelnemers

Deelnemers van de triatlon moeten achtereenvolgens een kilometer zwemmen, dertig kilometer fietsen en negen kilometer lopen. De start is in zwembad Wettervlecke en de finish is op De Kolk in het centrum van Surhuisterveen.

,,We zijn blij dat al zoveel mensen zich hebben aangemeld”, zegt organisator Margriet Helfrich. ,,Het is een teken dat de triatlon leeft. En ze komen overal vandaan: er staan zelfs twee deelnemers uit Zwitserland op de startlijst.”

Uniek aan de Feanster 40 is dat er ook deelnemers aan de start staan die de tocht op hun gemak zwemmend, fietsend en wandelend volbrengen. Helfrich: ,,Iedereen is bij ons welkom: van fanatieke triatleet tot iemand die nog nooit een triatlon heeft volbracht.”

De triatlon wordt mogelijk gemaakt door de steun van veel ondernemers uit de regio. Hoofdsponsor is De Flexibele Makelaar, die dit jaar opnieuw zijn naam aan de Feanster 40 heeft verbonden.

Inschrijven voor de triatlon is nog mogelijk tot en met 31 mei via de website www.feanster40.nl.