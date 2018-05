FNP dient voorstel in om kinderburgemeester aan te stellen in Waadhoeke

De FNP heeft een voorstel ingediend om een kinderburgemeester aan te stellen. De partij zegt daarmee kinderen van basisscholen op speelse wijze in aanraking te willen laten komen met de gemeente Waadhoeke en het gemeentebestuur.

Raadslid Gea Iedema van FNP, die jeugd in haar portefeuille heeft, heeft ondertussen andere politieke partijen benaderd om samen een voorstel in te dienen tijdens de raadsvergadering van 31 mei. ,,Omdat wij nu ook op zoek zijn naar de eerste burgemeester van Waadhoeke en die op 31 oktober willen benoemen, is het tevens een mooi moment om dan ook een eerste kinderburgemeester aan te stellen.”

De kinderburgemeester kan volgens Iedema in de gemeente met de ‘echte’ burgemeester meegaan naar bijeenkomsten zoals: de nieuwjaarsreceptie, Koningsdag, de Sinterklaasintocht en onder andere dodenherdenking.

,,Ook kan de kinderburgemeester een eigen agenda hebben, zoals een werkbezoek aan een school in Waadhoeke, aan de Weekendschool Franeker of aan een organisatie of instantie die zich met jeugdzaken bezighoudt.”

Als de raad positief reageert op het voorstel dan krijgen de basisscholen nog voor de zomervakantie bericht van de gemeente om kinderen uit groep zeven of acht van komend schooljaar op te roepen om te ‘solliciteren’ naar het kinderburgemeesterschap.