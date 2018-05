Diverse activiteiten in en om vernieuwde dorpshuis De Rede in Ried

De activiteitencommissie van dorpshuis De Rede in Ried houdt vanaf eind mei diverse evenementen.

De eerste activiteit is op zaterdag 26 mei. Dan houden de Riedster katten de wandeltocht Ronde van Ried. De te wandelen afstanden zijn: 5, 7, 17, 27 en 32 kilometer.

De start van de 5 en 7 kilometer is tussen 9.30 en 10.00 uur. De 17 kilometer start tussen 9.00 en 9.30 uur, de 27 kilometer tussen 8.30 en 9.00 uur en de 32 kilometer tussen 8.00 en 8.30 uur. De start is bij dorpshuis De Rede. Zie www.riedster.nl.

Vervolgens is er op dinsdag 29 mei vanaf 19.30 uur de pubquiz Tresoar on Tour. Daarin komen diverse historische onderwerpen aan bod. De quiz wordt verzorgd door het historisch en letterkundig centrum Tresoar.

De vragen gaan over de geschiedenis van Ried, Friesland en de wereld. Daarnaast worden tips gegeven over het zoeken in het archief van Tresoar en andere bronnen. Er geldt een vrijwillige bijdrage voor de activiteit.

Fietstocht

Op zondag 3 juni is er vanaf 10.00 uur een fietstocht door Ried en omstreken. Er zijn routes van 23 km en 25 kilometer. Die voeren over slingerpaadjes. De start is bij de Rede. Ook kan een lunch worden genuttigd. Er geldt een deelnamebedrag. Opgeven en informatie via info@dorpshuisried.nl.

Zaterdag 9 juni is er vanaf 19.30 uur vervolgens Paintbar. Dat is een creatief avondje uit, waarbij het naast gezelligheid draait om het maken van een schilderij. Dat mag worden meegenomen naar huis. Er geldt een deelnamebedrag. Opgeven kan tot 31 mei via info@dorpshuisried.nl.

Whiskyproeverij

Ook is er een whiskyproeverij. Die is op zaterdag 16 juni en begint om 19.30 uur. De proeverij is onder leiding van Andre Souverein van wijnwinkel Souverein Franeker.

Opgeven kan tot 1 juni via info@dorpshuisried.nl.