FOTO’S | Whale Fountain Harlingen over Van Harinxmakanaal richting Willemshaven

De Whale Fountain die Harlingen krijgt in het kader van 11Fountains is woensdag aangekomen.

Vandaag wordt de fontein geplaatst op de fundering in de Willemshaven. De fontein is met een ponton vervoerd over het Van Harinxmakanaal.

De romp en staartdelen van de Whale Fountain kwamen 26 april aan bij De Boer en De Groot-civiele werken in Harlingen. Daar is de fontein in elkaar gezet en is ook het spuitstuk gemonteerd.

Het spuitstuk is gemaakt door Bram Visser van Visser Special Metal Products. Hij voerde in oktober een geslaagde test uit om te kijken of zijn plan genoeg spuitkracht zou hebben voor de fontein.