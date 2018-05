VvV Sjirk de Wal aan vooravond viering 125-jarig bestaan

De opening is om 19.00 uur op het kaatsveld. Dan wordt er met alle Rypsters een dronefoto gemaakt. Vanaf 20.30 uur is er vervolgens receptie in de feesttent ter ere van het jubileum.

Op zaterdag 19 mei is er vanaf 19.00 uur het Rypster strjittefestival Bibliotheek. Op vijf locaties zijn er voorstellingen. Bezoekers worden telkens begeleid naar de verschillende locaties.

De slotact voor alle groepen is in de feesttent. Kaarten zijn te koop bij drogisterij M&M aan het Skilpaed 13 in Dronryp en zijn inclusief een consumptie. Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar op donderdagavond bij de opening en na de receptie.

Op pinkstermaandag wordt van 17.00 tot 21.00 uur het gratis Rypster Meifest gehouden met De Suskes. Vrienden kunnen een eigen tafel reserveren bij het Rypster Meifest. Daar zijn kosten aan verbonden en is inclusief zestien consumptiemunten voor drinken en zestien consumptiemunten voor eten. Aanmelding kan bij André Tolsma via andre@tvdl.nl.

Revue in feesttent

Zondag 27 mei is vervolgens vanaf 20.30 uur in de feesttent de revue Komt in dokter by de Rypsters te zien. Dat is het hoogtepunt van het jubileumprogramma.

Ook op vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei is de revue te zien. Die voorstellingen zijn bijna uitverkocht. Daarom wordt de revue ook uitgevoerd op de zondagavond. Kaarten zijn te koop bij drogisterij M&M en verkrijgbaar op donderdagavond 17 mei bij de opening en na de receptie.

