RUBRIEK | De raad aan zet: Hanna van der Werff

Deze week is het de beurt aan Hanna van der Werff van SAM Waadhoeke.

Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf

Ik woon samen met mijn vriend en onze twee kinderen. Ik ben psycholoog bij de GGZ Friesland in Franeker. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de verhalen van mensen en hoop zowel in mijn dagelijkse werk en als raadslid het verhaal of het vooruitzicht van mensen beter te maken.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

SAM hoopt de gemeente Waadhoeke samen met onze inwoners groener en socialer te maken. Ik richt mij vooral op: het sociale domein, zorg, uitkering, meedoen in de maatschappij en onder andere jeugdzorg. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. In het bijzonder voor kinderen.

Een eerlijke kans om mee te werken in de maatschappij. Waar mogelijk zonder ondersteuning en waar nodig ondersteunt door gemeente en instanties. Naar mijn idee staan er nu te veel mensen aan de zijlijn. Ik gun deze mensen de ervaring van het meedoen. Sociale contacten, bezig zijn met hoofd of handen en een gevoel van voldoening aan het einde van de dag.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Fantastisch. Ik denk dat het belangrijk is om niet enkel te wachten op wie komt, maar ook actief mensen te vragen om hun mening te geven. Niet iedereen denkt dat zijn of haar mening van belang is of dat ze een waardevolle inbreng kunnen geven. Dat kan er helaas toe leiden dat iemand zijn mening niet uit richting de politiek. Ik denk dat juist deze groep mensen gehoord moet worden en dat wij die moeten bezoeken en uitnodigen.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Je mag mij overal op aanspreken. Ik heb niet op alles een antwoord maar daar komen we dan samen weer uit.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

De geboorte van mijn kinderen staat dan wel op plek nummer één. Een nieuw leven. Zo puur en toch al zoveel eigen karakter.

Daarbij ben ik erg trots op het met eigen handen renoveren van ons oude huis. Elke kamer samen aanpakken: hout, gips, schroeven, veel pur en kit, behang. En dan de meubels erin en genieten van het resultaat, terwijl de plannen voor de volgende kamer vorm krijgen.