Lian Boersma wil vlammen op NK Acrogym

Elf jaar is Lian Boersma uit Sint Jacobiparochie. Sinds haar vijfde doet ze aan topsport. Het begon met turnen, maar tegenwoordig is Lian actief in het spectaculair ogende acrogym.

Acrogym is een vorm van turnen zonder toestellen op de vloer. Acrogym beoefen je als tweetal, drietal of met vier. Acrogym is een oefening op instrumentale muziek. Balans en kracht zijn belangrijke onderdelen van de acrogymnastiek.

Boersma is twee jaar geleden begonnen met de sport: ,,Op mijn vijfde ging ik op turnen. De trainer daar vond dat ik meer kon. Hij gaf het advies in Heerenveen te gaan trainen.”

De jonge turnster traint vanaf haar vijfde twee tot drie keer per week in Sportstad Heerenveen. Topsport Noord zag Boersma in actie en lijfde het jonge talent in. De trainingsarbeid ging naar twintig uur in de week. Iedere dag na school reden moeder en dochter naar Heerenveen voor de training.

,,Op vrijdag ging ik in Heerenveen naar school. Dan trainden we ’s morgens voor schooltijd, gingen naar school en trainden na schooltijd weer.”

Fries kampioenschap

Mooie, maar ook zware tijden. Lian doet mee aan het Fries kampioenschap en het Nederlands kampioenschap, met haar team wordt ze noord-Nederlands kampioen.

Maar Boersma vindt het zwaar. Steeds als ze een oefening onder de knie heeft, moet ze weer een drempel over om nog beter te presteren: ,,Ik was bang om te vallen en iets te breken, er is niemand die je opvangt als je van de brug of de balk valt.” Het besluit om te stoppen was zwaar.

Moeder Ilan: ,,Het turnwereldje was wel haar wereld. Ze had daar haar vriendinnen. In het dorp had ze niet veel want ze ging iedere dag meteen na school naar Heerenveen. Het moest erg wennen om uit die wereld weg te zijn.”

Acro Academy

Niets doen was voor de beweeglijke Boersma geen optie: ,,Ik wilde gaan dansen, dat leek me erg leuk. Ik had ook al een proefles gehad en was aangenomen, toen de Acro Academy belde met de vraag of ik daar wilde komen sporten. Ze hadden gehoord dat ik gestopt was met turnen. Mijn moeder liet me een filmpje zien, het leek me niets. Ik zei: ‘Dat ga ik echt niet doen hoor’. Mijn moeder vond dat ik toch maar een proefles moest doen. Dat heb ik gedaan en toen vond ik het veel leuker dan dansen. Je bent samen. Er is iemand die je opvangt als je valt.”

Contract

Boersma tekende een contract voor twee jaar bij de stichting Acro Academy Noord Nederland. Het werd opnieuw reizen voor Boersma, nu naar Marum en veel trainingsarbeid. Op woensdag en zaterdag traint ze niet, alle overige dagen drieëneenhalf uur. Ze werd meteen gekoppeld aan Amber Bosma uit Drachten.

,,Mijn grootste wens was om eens te vliegen, dat had ik nog nooit meegemaakt. Bij acrogym ging het meteen super en mocht ik trainen voor het Europees en en het wereldkampioenschap. Met het vliegtuig naar de Europese kampioenschappen in Polen, geweldig om mee te maken. Je eigen naam daar te zien op een heel groot scherm.”

Alles zelf bekostigen

Niet alleen voor Lian is het een zware belasting: ,,We moeten alles zelf bekostigen. Het reizen naar de trainingen, het wedstrijdgeld, de trainer, de kleding, de vlieg- en hotelkosten naar het EK en het WK, alles. Gelukkig hebben we een paar sponsoren, want het kost al snel vierhonderd euro in de maand”, zegt moeder Ilan,

,,Maar daar tegenover staat dat het fantastisch is, we maken hele mooie dingen mee. Het WK in Anwerpen was het hoogtepunt, Amber en Lian werden achtste, een prachtige prestatie.”

Amber Bosma en Lian Boersma zijn zich aan het voorbereiden op het Nederlands kampioenschap wat volgende maand plaats vindt in Ahoy. De twee meiden willen. „Daar willen wij vlammen.”

