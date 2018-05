Gestolen aanhangwagen gesignaleerd in Berltsum

Een aanhangwagen met daarop een trilplaat, aluminium oprijplaten en een bak van een knikmops werd in de nacht van zaterdag op zondag gestolen in Arum. Het materiaal van de firma Kooiker Infra b.v. uit Staphorst werd daar gebruikt voor wegwerkzaamheden.

Getuigen hebben de aanhanger van het merk Hapert met kenteken 82-WD-HR in Berltsum gezien bij loodsen niet ver van de sportvelden. ,,De politie surveilleert daar geregeld, maar heeft hem nog niet kunnen traceren”, aldus Kooiker, ,,We roepen daarom de hulp in van bewoners die mogelijk iets gezien hebben. We hebben het vermoeden dat de goederen daar nog zijn en hopen dat ze terug gevonden worden.”

Wie iets gezien heeft of een vermoeden heeft waar de goederen zich bevinden, kan contact opnemen met Kooiker: 0522-468214 of neem contact op met de politie: 0900-8844.