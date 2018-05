Sportclub F en F The Inner Way houdt gratis kennismakingslessen voor jeugd

Sportclub F en F The Inner Way houdt op de donderdagen 17 en 24 mei gratis kennismakingslessen karate voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar en jeugd vanaf 13 jaar.

De lessen zijn in de gymzaal van de Anna Maria van Schurman (AMS) aan de Cort van der Lindenstraat 1.

De jeugd vanaf 6 jaar begint om 17.00 uur. Om 18.00 uur beginnen de lessen voor jeugd vanaf 13 jaar.

De docent is senpai Gert-Jan Pels van sportclub F en F The Inner Way.

Meer informatie via 0515-432030.