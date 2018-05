Rinia open in Harlingen

HARLINGEN

Glimmend van trots openden Timen en Sandy Rinia vrijdag samen met hun zonen Tommy en Dennis de net verbouwde winkel. De werkplaats achter de winkel is bij de winkel getrokken. Naast verkoop en onderhoud van fietsen richt Rinia zich op het verhuren van fietsen aan toeristen. Bij de opening traden de Harlinger Skumkoppen op, waar vader Theo Rinia deel van uitmaakt. Hij sprak zijn zoon en schoondochter toe. Op 1 mei 1893 opende Rinia Fietsen de winkel in Makkum. Op 1 mei 2018, exact 125 jaar later, kreeg Rinia de sleutel van het pand in Harlingen.