FOTO’S | Spinningmarathon aanschaf hulphond voor 13-jarige Stijn levert 2.438,65 euro op

Het evenement vond afgelopen week plaats bij de Benefit Lifestyle Club in Sint Annaparochie. Het geld is bijeengebracht door de deelnemers, spinninginstructeurs, de organisatie en sponsoren.

Stijn raakte zwaar gehandicapt toen hij op 7-jarige leeftijd werd gestoken door een mug en daarna een verkeerde medische behandeling kreeg. Hij liep een virusinfectie op, waarvan hij levensbedreigend ziek is geweest. Door wat er is gebeurd heeft hij last van epileptische aanvallen.

Verzekering vergoedt niet

Een hulphond zou het leven van Stijn en dat van zijn ouders en twee zusjes een stuk makkelijker maken, maar omdat Stijn zo jong is wil de verzekering het niet vergoeden. Zijn zusje is met een groep vrienden nu een hulpactie begonnen om geld in te zamelen.

Hieronder een door Tea Hof aangeleverd verhaal over Stijn en de spinningmarathon.

Stijn heeft een epilepsiehulphond nodig die helpt bij het tijdig signaleren van een epileptische aanval. Deze wordt in zijn geval niet vergoed omdat hij nog zo jong is. Een epilepsiehulphond kost circa € 40.000.

‘Epilepsiehulphond vermindert afhankelijkheid’

Een epilepsiehulphond is een signaleringshond die erop getraind is om te handelen als Stijn een aanval krijgt en hem helpt tijdens en na de aanval. Hierdoor biedt de hulphond een groot gevoel van veiligheid en vermindert de afhankelijkheid van anderen.

Een epilepsiehulphond kan in staat zijn een aanval van tevoren te signaleren kan Stijn waarschuwen. Dit kan de hond bijvoorbeeld doen door hem strak te blijven aankijken of tegen hem aan te duwen. Stijn krijgt hierdoor de kans om zichzelf in veiligheid te brengen, door alvast te gaan zitten of liggen en medicijnen in te nemen. Dit voorkomt in veel gevallen letsel zoals een val op straat of brandwonden door hete thee.

De hulphond kan een alarmknop bedienen, medicijnen of hulp halen en/of Stijn in zijligging leggen om verstikking te voorkomen. De hond wacht bij Stijn tot hij weer bijkomt. De aanwezigheid van een hulphond zorgt na de aanval voor een groot gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Benefit sponsor

Weken van voorbereiding gingen vooraf aan dit zeer geslaagde evenement op woensdag 9 mei j.l. bij Benefit Lifestyle Club te Sint Annaparochie. Om 18:00 uur geeft Rietje Stienstra het startsein voor deze actie. Drie spinning instructeurs op het podium, CD’s vol spinning muziek, een handvol ventilatoren voor de nodige verkoeling en 20 deelnemers die er vol voor willen gaan.

Drie uur lang zweten, zwoegen, zware hellingen, zachte aanmoedigingen, zingen en alles wat maar nodig is om de deelnemers er doorheen te slepen. De sfeer zit er goed in en aan het einde van elk uur is er even tijd om te benen te strekken. Daarnaast staat er fruit, eten en drinken klaar. Opmerkelijk is dat de meeste deelnemers de volle drie uren achter elkaar fietsen (petje af). Iedereen draagt op zijn eigen manier bij aan dit evenement.

Diverse sponsorbedrijven hebben financieel of in natura gesponsord, Benefit sporters hebben geld gegeven, diverse supporters stonden de deelnemers aan te moedigen vanuit de gang en de deelnemers zelf werden natuurlijk gesponsord door vrienden, familie, bedrijven etc.

Stijn en familie aanwezig

Tijdens het derde uur waren ook Stijn en zijn familie aanwezig. Hij heeft zelfs nog een stukje meegefietst tussen alle andere deelnemers. Na de cooling down worden alle fietsen weer de groepsruimte uitgereden en is het tijd om de eindopbrengst bekend te maken.

Deze actie heeft maar liefst € 2.438,65 opgebracht. Dit is een mooie bijdrage voor Stijn zijn Epilepsiehulphond. Hiermee wordt Stijn de jongste eigenaar van een hulphond. Wij hopen dat deze hulphond hem minder afhankelijkheid en meer vertrouwen geeft voor de toekomst.