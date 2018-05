Echtpaar De Jong uit Franeker 65 jaar getrouwd

Burgemeester Hayo Apotheker is vanmiddag bij het echtpaar langsgegaan om hen te feliciteren namens het gemeentebestuur van Waadhoeke.

De in Franeker geboren Jitse de Jong en de in Hoorn geboren Sjane van der Spoel trouwden in 1953 in de gemeente Franeker.

Zij leerden elkaar leren kennen via elkaars vriendengroepen. De heer de Jong was voorheen medeverantwoordelijk voor de vruchtenconfijterij R.A de Jong, het huidige Royal Steensma uit Franeker. Hij is een zoon van de oprichter.

Na veranderingen in het bedrijf ging hij werken in de zuivel- en chocoladefabriek in Achlum. Zijn vrouw was thuis bij de kinderen.

Het echtpaar heeft zes kinderen, twee dochters en vier zonen. Er zijn zestien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen.