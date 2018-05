Donateursconcert Oranje Minnertsga als onderdeel van activiteiten rondom 125-jarig bestaan

Zo is er zaterdag 19 mei vanaf 14.00 uur een donateursconcert in MFA De Doarpsfinne in Minnertsga. Meer dan honderd muzikanten en majorettes van de vereniging komen dan in actie. Daarnaast worden de bezoekers bijgepraat over de ontwikkelingen binnen Oranje en het programma voor 2019.

De toegang tot het concert is gratis.