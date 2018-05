Yvonne Laanstra uit Franeker plaatst zich voor finale Miss World Nederland

De castingdag was op 30 april. Laanstra kwam via Facebook in contact met de organisatie en meldde zich vervolgens aan. ,,Dat ik door de casting heen ben gekomen had ik niet verwacht.”

De finale is op zondag 10 juni in partycentrum De Koning in Amsterdam. Voorafgaand aan de finale staat de komende tijd voor Laanstra in het teken van diverse activiteiten zoals: catwalktraining, fotoshoots, etiquettelessen en choreografie.

Laanstra: ,,Ook word een ‘Free a Girl event’ gehouden door de nummer twee van de verkiezing van vorig jaar. Free a girl zet zich in voor kinderen die gedwongen worden tot kinderprostitutie. Ook wij als finalisten zetten ons in voor het goede doel en de maatschappij. Het zijn activiteiten waar ik naar uitkijk.”

(Tekst Jitze Hooghienmstra)