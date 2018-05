FOTO'S | Winnaars wensboomactie Reisburo Franeker bekendgemaakt

Zo’n honderdvijftig kaartjes hingen er in de wensboom van Reisburo Franeker. Wensen van mensen die een reis hadden geboekt voor een ander. Woensdag was de uitreiking van de prijzen.

De aanwezigen wisten nog van niets. Tot hun grote verrassing werden ze op de hoogte gebracht dat er een wens voor ze was ingediend en dat zij daarmee een prijs hadden gewonnen. Zo had mevrouw Van Atteveld een wens ingediend voor bewoners van De Batting.

,,We hebben een afdeling met zo’n acht bewoners van ongeveer tachtig jaar die nog nooit op reis zijn geweest. Wat zou het mooi zijn als zij eens weg konden”, aldus mevrouw Van Atteveld. Ze wonnen een compleet verzorgd verwendagje, waarbij alles wordt geregeld, een leuke bestemming, aangepast vervoer en met eten en drinken.

Week Terschelling

Henk, Greetje en Lars werden verrast door Hennie en Rina. Henk en Greetje mogen met hun zoon een week naar Terschelling. De reis werd mede mogelijke gemaakt door camping ‘t Wantij. daar mogen zij vakantie in een appartement.

Anouk diende een reis in voor Wendy. Wendy mag met twee personen op reis naar Portugal. De reis werd aangeboden door Tui.

,,Een wens indienen voor een ander, hoe mooi en bijzonder is dat. De wensboom van Reisburo Franeker hing vol met lieve, originele, ontroerende en grappige wensen. „Alle wensen verdienden het om te worden uitgevoerd. Het selecteren van de winnaars was dan ook een hele uitdaging. Want hoe kun en moet je nu een keuze maken uit zulke mooie verhalen”, zegtJeanet Diemers-Hospes van het reisbureau.

'Iets terugdoen voor maatschappij'

,,Voorheen hadden we wel acties met reischeques, maar nu gaan de prijzen naar mensen die anders niet op vakantie zouden kunnen. We staan met ons bedrijf midden in de maatschappij en willen af en toe met een mooie actie iets terug doen. Het is toch prachtig dat we dit kunnen doen?”

(Tekst en foto's Suwarda Vis)