De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy en de Maritieme Academie Harlingen houden zaterdag 26 mei een symposium over tweehonderd jaar zeevaartonderwijs in Nederland en Harlingen.

Bij het symposium komen zes sprekers aan het woord. Karel Davids gaat in op ‘de ontwikkeling van het zeevaartonderwijs in Nederland’, Diederick Wildeman spreekt over de ‘schatkamer der stuurlieden, een basis voor kennis van de navigatie’. Terwijl Nicolàs de Hilster ingaat op ‘de invloed van navigatie-instrumenten op ontwikkeling van het zeevaartonderwijs’.

Na de pauze vervolgt Arjen Dijkstra de middag met een lezing over ‘de relatie tussen wiskunde en zeevaartonderwijs’. Henny Krul spreekt daarna over ‘zeevaartonderwijs nu en in de toekomst’. Jur Leinenga gaat tenslotte in op zijn boek ‘Tweehonderd jaar maritiem onderwijs in Harlingen, er is een hoop veranderd!’. Dat verschijnt tijdens het symposium.

Het symposium is van 13.00 tot 18.00 uur in de Maritieme Academie Harlingen aan de Almenumerweg 1 in Harlingen. Na afloop is er een buffet.

Er geldt een deelnamebedrag. Voor het buffet gelden extra kosten. Opgave en meer informatie via www.fryske-akademy.nl/zeevaartonderwijs.