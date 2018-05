Rinia Fietsen in Harlingen feestelijk geopend

Glimmend van trots openden Timen en Sandy Rinia vrijdag samen met hun beide zonen Tommy en Dennis de net verbouwde winkel. De werkplaats achter de winkel werd bij de winkel getrokken. Naast verkoop en onderhoud van fietsen richt Rinia zich ook op het verhuren van fietsen aan toeristen. Voor de opening traden de Harlinger Skumkoppen op, een shantykoor waar ook vader Theo Rinia deel van uit maakt, hij nam de solozang voor zijn rekening en sprak zijn zoon en schoondochter toe.

Op 1 mei 1893 opende Rinia Fietsen de winkel in Makkum. Op 1 mei 2018, exact 125 jaar later, kreeg Rinia de sleutel het pand in Harlingen. ,,We zouden de sleutel al in april krijgen, maar de oplevering liet op zich wachten. Dat het 1 mei geworden is, maakt het wel heel bijzonder. Dinsdag kregen we de sleutel en zijn we aan het klussen geslagen in Harlingen.” vertelt Timen Rinia, ,,Wij zitten in Makkum ook al midden in het centrum en toen we hoorden dat deze plek vrij kwam hebben we gelijk doorgepakt. Mijn vader had eerder al plannen om in Harlingen een zaak te beginnen, dat ging toen niet door. Hij is nu tweeënzestig en vindt het geweldig dat het nu toch gaat gebeuren. Een prachtige plek in het centrum. We zijn er erg blij mee en hebben veel zin in deze mooie uitdaging. ”

Kleurplaat

De kleurplaat die vorige week in de Franeker Courant stond, kan tot en met 23 mei bij de winkels in Harlingen en in Makkum worden ingeleverd. ,,De uitslag zal tijdens ons jubileum feest door de tekenaar, Aart Cornelissen, bekend gemaakt worden. Er gaan 3 fietsen uit voor de leeftijd 0-4, 4-8 en 8-12.”