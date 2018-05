Nederlaag hockeydames HMHC bij Dash

De thuisploeg bleek te sterk met 3-0.

Hieronder een door HMHC zelf ingestuurd verslag.

Afgelopen zondag speelde Harlinger dames 1 een uitwedstrijd tegen gelijkwaardige tegenstander Dash in Hoogezand. Het weer was fantastisch, echter wel erg warm om te hockeyen. Gelukkig voor Harlinger had de tegenstander hier ook mee te kampen.

Na een line-up met de speelsters en moeders van Dash, op deze mooie Moederdag, gaf de scheidsrechter het beginsignaal. Er werd een goede wedstrijd gespeeld met mooie acties van beide partijen.

Dash is erg goed in vrijlopen en de ballen in de loop geven en Harlingen was niet te stoppen als zij de bal het werk lieten doen en veel overspeelden. Manon van der Meer is een ster in het onderscheppen van de bal en kon zo mooie combinaties maken met invalsters Tineke Pars en Edine Outhuijse op het middenveld.

De bal kon meerdere malen spits Jenna Burkels bereiken, die een aantal mooie doelpogingen had. Al met al kan gezegd worden dat Harlingen goed heeft gespeeld. De verbeterpunten zijn het uitverdedigen en daarbij het vrijlopen. Harlingen moet zeker gebruik maken van haar kwaliteit door mooie combinaties te maken en de bal het werk te laten doen.

Dash benutte deze wedstrijd haar kansen, waar Harlingen geen geluk had. Ze raakten de paal, de zijkant van het doel of de keeper hield alle doelpogingen tegen. De wedstrijd eindigde met 3-0 verlies voor Harlingen.

De Harlinger dames hebben nu twee zondagen rust en nemen dan revanche op gelijkwaardige tegenstander Hardenberg op de laatste super sunday van het seizoen. Ze spelen de wedstrijd om 12.45 uur aan de Westerzeedijk, waarvoor de Veteranen hun eerste plek nastreven in een wedstrijd tegen Leeuwarden om 11 uur.

Meisjes B1 strijdend ten onder tegen koploper

De meisjes B1 van HMHC moest zaterdagmiddag onder moeilijke omstandigheden aantreden in een uitwedstrijd tegen koploper GHHC uit Groningen.

Doordat het nog steeds meivakantie was, was een aantal belangrijke speelsters afwezig. Invalsters Silke Sikkema en Danique Hollander uit C2 en Melanie Nota uit A1 waren daarom meer dan welkom om de gelederen te komen versterken.

Hoewel de wedstrijd laat in de middag was, was het nog steeds erg warm en drukkend, wat het zwaar maakte om te hockeyen.

Tegenstander Groningen begon direct sterk aan de wedstrijd en al na enkele minuten werd er gescoord. Groningen bleef volop druk zetten en scoorde een aantal keer. Hierdoor kon Groningen nog in de eerste helft een stevige voorsprong nemen op HMHC.

Harlingen kon gelukkig nog iets terug doen. Na een strakke pass richting cirkel wist Sunna Liebmann vlak voor rust, de bal op het juiste moment nog net via haar stick achter de keeper van Groningen te werken.

Tijdens de rust werd er orde op zaken gesteld wat in de tweede helft duidelijk was terug te zien. De organisatie stond beter en Groningen had veel meer moeite om door de verdediging heen te komen.

Hoewel Harlingen beter ging spelen, lukte het niet om de wedstrijd naar de hand te zetten. Groningen bleef hard spelen, waarbij het belang van goede scheendekkers maar weer eens duidelijk werd.

Hierdoor, maar ook door de warmte, moest er vaak gewisseld worden. De altijd betrouwbare keepster Blanca Hiemstra speelde weer een hele goede wedstrijd, maar kon niet verhinderen dat Groningen scoorde.

GHHC maakte haar favoriete rol als koploper waar en won uiteindelijk met 5-1. Om het verlies wat te verzachten zijn de meiden na afloop naar Mac Donalds gegaan. Dat maakte een hoop goed en kon de wedstrijd gelukkig weer snel vergeten worden.

Het verlies kwam extra hard aan, omdat HMHC daarmee een knappe derde plaats in de competitie verspeelde. Deze wordt nu ingenomen door Quick Stick uit Drachten dat wist te winnen van Eelde dat op de laatste plaats staat.

Zaterdag 26 mei moet HMHC MB1 alweer thuis spelen om 13.00 uur. In een direct duel tegen Quick Stick kunnen ze dan thuis de derde plaats weer terugpakken. Dan moet er wel beter worden gespeeld dan tegen Groningen.

Daarna resteren nog twee wedstrijden tegen Eelde en tegen Steenwijk dat respectievelijk laatste en één na laatste staat. Een derde plaats moet dus haalbaar zijn en zou een prima resultaat van weer een mooi hockeyseizoen zijn.

Uitslagen HMHC

Dash 0-3

Meisjes A1 - Roden A3 3-8

Meisjes B1 - Groningen B5 1-5

Meisjes C1 - Leeuwarden C1 0-9

Meisjes D1 - Geen wedstrijd

Jongens A1 - Leeuwarden A2 12-0

Jongens B1 - Groningen B4 4-2

Jongens D1 - Groningen D3 2-3