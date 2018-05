Logo Franeker Academie onthuld

Het nieuwe logo van de vorig jaar opgerichte Franeker Academie is vanmiddag onthuld.

,,Het gaat vandaag de dag om moderne wetenschap. Vandaar dat het oude logo is gerestyled”, zegt Eduard van Zuijlen, voorzitter van de Franeker Academie.

De intentieverklaring om de universiteitsgeschiedenis van Franeker te laten herleven is ondertekend in oktober 2017. Dat gebeurde in het: Nederlands, Fries, Engels en Latijn.

Uiterlijk in het najaar van 2018 moest dat de eerste concrete activiteiten opleveren. Dat is dus in de lente geworden.