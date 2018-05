FOTO’S | Optocht in toga bij promotie Mirjam Günther-Van der Meij namens RuG bij Franeker Academie

Dat gebeurde met een promotie van Mirjam Günther-Van der Meij van de faculteit letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Zij promoveerde op het onderwerp ‘Vroege tweetaligheid Friezen geen voordeel bij leren Engels’.

De promotie vond plaats in de Martinikerk in Franeker. Voorafgaand verzamelden de hoogleraren zich vlak na het middaguur in toga in de Botniastins. Daarna liepen zij naar de Martinikerk.

Daarnaast werd het nieuwe logo van de Franeker Academie onthuld. Terwijl morgen een internationale delegatie van hoogleraren en studenten Franeker bezoekt.

Friese studentenleven

De internationale groep hoogleraren en studenten uit landen van over de hele wereld die dinsdag Franeker bezoekt, is te gast bij de Campus Fryslân.

Het bezoek aan Franeker maakt daar deel van uit. In Franeker bekijken zij met eigen ogen hoe het Friese studentenleven er vroeger uitzag.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Joachim de Ruijter)