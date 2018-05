Kunstenaar Jean Michel Otheniel onthult Oortwolkfontein tijdens Kletterdei

Op vrijdag 18 mei is het ‘Kletterdei’! Dan zetten alle kunstenaars achter elkaar de fonteinen in werking. De opening is in iedere stad van de Elfsteden live op grote schermen te volgen. En natuurlijk ook in Franeker op de Breedeplaats. Om 16.00 uur begint het openingsprogramma.

De Franse kunstenaar Jean Michel Otheniel opent vrijdag 18 mei de Oortwolkfontein en overhandigt die dan symbolisch aan de inwoners van de gemeente Waadhoeke.

Dat gebeurt tijdens Kletterdei. Dat begint om 16.00 uur. In alle elf Friese steden worden dan tegelijkertijd de fonteinen in gebruik genomen van het project 11Fountains.

De inloop bij het evenement op de Breedeplaats is om 15.30 uur. Om 17.15 uur spreekt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) live vanuit Bolsward. Dat is te zien op een groot scherm.

Het programma duurt tot 17.45 uur. Daarbij is er ook eten en drinken.

Jan Hendrik Oort

De Oortwolkfontein is een ode aan de in Franeker geboren astronoom Jan Hendrik Oort. Zijn aanname dat zich rondom ons zonnestelsel een ‘wolk’ van miljarden komeetachtige objecten beweegt, betekende een doorbraak in de astronomie.

De fontein is ontworpen als een reeks watervallen die vanuit een schaal langs een verticale ketting van nachtkleurige parels in het bassin stromen. Een van de parels is zilverkleurig, als de kleur van de maan, een ander is verguld, de kleur van de zon.

De Oortwolk zelf is een nevel van fijne druppeltjes die vanuit een goudkleurig gaaswerk in de schaal vallen.