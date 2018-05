Kaatsoverzicht zondag 13 mei

De hoofdklassekaatsers kwamen dit weekend alleen op zondag in actie. De dames kaatsten in Kimswerd, de heren in Sint Annaparochie.

De hoofdklasse dames streden om de hoogste eer in Kimswerd. De winnaressen waren Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. In de finale versloegen zij Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol met 3-5, 0-6. De derde prijs was voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnja en Manon Scheepstra. Naast de fraaie kransen, de medailles en de geldprijzen waren er voor het winnende partuur goudkleurige kaatsballen, gemaakt en aangeboden door Willem de Haan.

Annelien Broersma ontbrak wegens een spierblessure, zij werd vervangen door Anne Monfils. In de strijd om de derde plaats werd Klasine Huistra in hetzelfde partuur vervangen door Marte Altenburg. Ook Huistra viel uit met een blessure.

Blessureleed is er ook bij de heren. Hylke Bruinsma is nog niet voldoende hersteld om mee te kunnen kaatsen, pinkstermaandag zal hij dan ook ontbreken op de bondspartij. In Sint Annaparochie werd hij vervangen door Jouke Bosje. Jacob Wassenaar vervangt Bruinsma op de bondspartij. Menno van Zwieten ontbrak eveneens, hij werd vervangen door Martijn Olijnsma.

De kransen waren in Sint Annaparochie voor Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer. In de finale wonnen zij met alles aan de hang (5-5, 6-6) van Auke Boomsma, Hendrik Bouwhuis en Laas Pieter van Straten. De derde prijs voor Peter Zuiden , Dylan Drent en Hendrik Kootstra.