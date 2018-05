FOTO’S | Sloeproeiers Benwyvis uit West-Terschelling winnen HT-race

Zij lieten de Grutte Bear uit Joure en de Zeeleeuw 2 uit Oudebiltdzijl achter zich. De Okke uit Harlingen werd vijfde.

De zege bij de dames ging naar Pulp Fiction uit Bolsward. De Danser en de Onvervaard uit Harlingen werden respectievelijk negende en tiende.

De boten en de bemanningsleden die meededen kwamen uit heel Nederland. Alle in totaal 136 roeiteams haalden de finish op Terschelling.

Primeur met livebeelden

De start was vanaf 8.30 uur in Harlingen. De race was voor het eerst live te volgen via YouTube. Als proef kregen tachtig sloepen een GPS-tracker.

Voor alle uitslagen klik hier.

(Foto’s Joachim de Ruijter)