De jaarlijkse Elfsteden Oldtimer Rally is zaterdag gehouden.

Vanaf 7.00 uur reden er zeshonderd historische voertuigen langs de elf Friese steden. De start van de 33ste editie was in Wijckel.

De karavaan was ook te bewonderen in de Voorstraat in Franeker.

(Foto’s Marcel Teensma)