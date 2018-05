Rijk Jansen geeft zaterdag 19 mei vanaf 16.00 uur een orgelconcert in de Martinikerk in Franeker.

Op het programma staan werken van: Mendelssohn, Rinck, Schumann, Karg-Elert, Brahms en Reger.

Jansen is cantororganist van de dorpskerk in Wassenaar. Als docent orgel en piano is hij verbonden aan de Streekmuziekschool Leiden e.o.

Er geldt entree. Zie ook www.orgelfraneker.nl.