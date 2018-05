Tennisvereniging Opinoo Tzummarum viert 75-jarig bestaan

Het feest is in de sportaccommodatie aan de Vogels’ Tún 24 in Tzummarum. Het feest wordt om 10.00 uur geopend. Dat gebeurt in het bijzijn van wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke en een bestuurslid van de tennisbond KNLTB. De hele dag zijn er vervolgens activiteiten voor jong en oud.

Opinoo, dat staat voor Opgericht In Oorlogstijd, wil het 75-jarig bestaan graag vieren met genodigden, oud-leden en de huidige leden van de tennisvereniging. Aanmelden kan via www.opinoo.nl.