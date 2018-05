Spinningmarathon bij Sportcentrum Shape in Franeker voor Ronald McDonald huis in Groningen

Soerish Badal en Sybo Offenga houden zaterdag 19 mei een spinningmarathon bij Sportcentrum Shape in Franeker. De opbrengst is voor het Ronald McDonald huis in Groningen.

De aanleiding om deze spinningmarathon te organiseren is het persoonlijke verhaal van Badal. Toen zijn dochter Sophie zes maanden oud was onderging zij een levertransplantatie en woonden haar ouders en zus vijf maanden door in het Ronald McDonald Huis, zodat zij dag en nacht bij hun zieke dochter en zusje konden zijn.

,,Wij hebben ervaren dat een ernstig ziek kind niet zonder ouders kan. Dag en nacht er moeten, willen en kunnen zijn is zo enorm belangrijk. Onze aanwezigheid gaf Sophie rust en houvast.”

HomeRide

Team Love2Ride4Sophie fietst, onder aanvoering van teamcaptain Soerish Badal, doet 23 en 24 juni ook mee aan de HomeRide.

Er wordt dan vijfhonderd kilometer binnen vierentwintig uur afgelegd in een hartvorm. De opbrengst is voor het Ronald McDonald kinderfonds en het gelijknamige huis in Groningen.

Opgeven voor de spinningmarathon kan door een e-mail te sturen naar info@shapefraneker.nl of door te bellen naar 0517-397360.

Doneren is ook mogelijk en kan via www.homeride.nl/nl/teams/love2ride4sophie.