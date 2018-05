Rinia Fietsen in Harlingen feestelijk geopend

Harlingen

De Harlinger Skumkoppen en het mooie weer zorgden voor een flinke toeloop bij de opening van Rinia Fietsen in Harlingen. Rinia, al 125 jaar gevestigd in Makkum, opende een tweede zaak aan de Grote Bredeplaats waar Profile Fietsen onlangs uitgekomen is. De kleurplaat die woensdag in de Franeker Courant stond, kan bij de winkels in Harlingen en in Makkum worden ingeleverd. Met de kleurplaat kunnen fietsen gewonnen worden.