Het toneelstuk is gebaseerd op het gelijknamige, dat is geschreven door Jan Wolkers. Het boek werd door Paul Verhoeven verfilmd.

Truks Fruit gaat over de heftige liefde tussen beeldhouwer Erik en Olga. Zij komt te overlijden aan de gevolgen van een hersentumor.

De tekst, vertaling en bewerking is in handen van Dick Jansen. De regie is in handen van Theo Smedes.