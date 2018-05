Hendrik Elings te gast bij Alzheimer Café Noordwest-Friesland

Kunstschilder Hendrik Elings is dinsdag 22 mei te gast bij de laatste bijeenkomst van het seizoen van het Alzheimer Café Noordwest-Friesland.

Elings gaat dan vanaf 19.30 uur in het restaurant van woonzorgcentrum Saxenoord aan de Prinses Beatrixstraat 1 in Franeker in op het thema ‘Hait portret van een hemd’.

Naast landschappen schildert Elings veel portretten van zijn vader, als eerbetoon aan hait. Hait had Alzheimer en is hieraan in 2009 overleden.

Het Alzheimer Café is een maandelijks gratis trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom.