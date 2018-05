FOTO’S | Alle 136 sloepen halen finish op Terschelling bij HT-race

De acht dames legden de tweeëndertig kilometer af 3drie uur en vijfentwintig minuten. De Mata Hari verscheen aan de start met een wildcard.

Wie de winnaar is, is nog niet bekend. Omdat alle deelnemers niet op hetzelfde moment in de haven van Harlingen aan de race begonnen, is nog niet duidelijk welk team de winnaar is van de roeiwedstrijd.

De boten en de bemanningsleden die meededen kwamen uit heel Nederland. Alle in totaal 136 roeiteams haalden de finish op Terschelling.

De start was vanaf 8.30 uur. De race was voor het eerst live te volgen via YouTube. Als proef kregen tachtig sloepen een GPS-tracker.

Zie ook www.htroeien.nl.