Eric Lansu rollend langs de elf steden

Deze week lopen ruim duizend deelnemers de 72ste editie van de Elfstedenwandeltocht, de route van vandaag brengt ze van Workum naar Franeker. Een vreemde eend in de bijt is Eric Lansu uit Joure. Hij loopt de tocht niet, maar rolt hem. Lansu zit vanwege een langzaam verergende ziekte die onder andere de gewrichten aantast, in een rolstoel. Hij is de eerste deelnemer ooit die de hele tocht in zijn rolstoel af wil gaan leggen.

Lansu wil hiermee aandacht vragen voor het werk dat de stichting Friesland Beweegt doet voor mensen met een handicap. Zijn eigen handicap heeft hem doen realiseren dat er weinig aandacht is voor het meedoen aan sociale activiteiten door gehandicapten.

Sociaal evenement

,,Met wat aanpassingen is er veel mogelijk en kun je ondanks je handicap toch aan veel activiteiten mee doen. Mijn rolstoel is een speciaal aangepaste rolstoel, het is er eentje met elektrische ondersteuning. Zonder die ondersteuning red ik het niet, dan heb ik onvoldoende kracht. Maar zo lukt het wel.” vertelt Lansu die in een opvallend shirt met de tekst 'hoezo beperkt' meedoet aan de tocht. ,,Een wandeltocht is heel geschikt om aan mee te doen in een rolstoel, het is een heel sociaal gebeuren. Ik ben op een paadje vast komen te zitten en in Schettens was het bruggetje wat te hoog om bij op te komen. Dan zijn er altijd wel mensen die even helpen. Bovendien heb je veel aanspraak onderweg van andere deelnemers. Ik ben samen met de organisatie aan het kijken of de Elfstedentocht geschikt is voor mensen in een rolstoel. Tot nu toe ben ik weinig onoverkoombare problemen tegen gekomen."

Vandaag eindigt de tocht in Dokkum. Zaterdag gaan de wandelaars en ‘roller’ Lansu van Dokkum naar de finish in Leeuwarden. Op de foto’s passeert Lansu Arum op de route van donderdag, van Workum naar Franeker.

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.frieslandbeweegt.frl