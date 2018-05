Seizoenpresentatie Theater De Koornbeurs met previews en fonteinbuffet

Er zijn dan ook previews te zien uit de theaterprogrammering. De presentatie van het gratis evenement is in handen van acteur en zanger Theun Plantinga.

Ook is er een fonteinbuffet. Dat wordt geserveerd tussen de opening van de Oortwolkfontein om 16.00 uur op de Breedeplaats en tussen de seizoenpresentatie in. Het dessert is een chocoladefontein.

De seizoenpresentatie is gratis toegankelijk. Voor het buffet geldt een deelnamebedrag, Kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar via ww.theaterdekoornbeurs.nl en van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur aan de kassa van Theater De Koornbeurs. Reserveren kan tot 17 mei.