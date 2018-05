Poppenkastvoorstelling Tomke te zien in diverse bibliotheken in de regio

De poppenkastvoorstelling Tomke is vanaf donderdag 24 mei te zien in diverse bibliotheken.

Ook in de regio van de Franeker Courant is de voorstelling te zien. De aftrap is op 24 mei in Dronryp. Daar is de voorstelling te zien vanaf 13.30 uur. Diezelfde dag is Tomke vanaf 15.30 uur ook te zien in Sint Annaparochie.

Daarnaast kunnen kinderen de voorstteling zien in Franeker op woensdag 6 juni vanaf 15.30 uur en in Harlingen op woensdag 4 juli vanaf 15.30 uur.

In de Friese poppenkastvoorstelling Romke en de Snoezewoef is er een barbecue in de tuin van Kornelia. Daar zijn Tomke en al zijn vriendjes ook. Snoezewoef wil het hondje Romke eigenlijk voor zichzelf houden. Niemand mag dan ook weten dat hij stiekem verliefd is op haar. Dan verdwijnen er allemaal dingen tijdens de barbecue. Zou er een dief zijn? Tomke gaat op onderzoek uit.

Gratis boekje

Daarnaast is vanaf 4 juni bij de bibliotheken gratis het nieuwe Friese Tomke-boekje Tomke en syn freontsjes te krijgen.

In het boekje voor kinderen van 2 tot 5 jaar staan verhaaltjes over vriendschap, feest en ruzie. Ook staan er liedjes en opzegversjes in.