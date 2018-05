FOTO’S | It Sjûkelân in teken van gratis Keatswike

Franeker staat vanaf het pinksterweekend in het teken van de Keatswike.

Naast twee Nederlandse kampioenschappen is er een 55-pluswedstrijd en de Zachtebal PC. Alle wedstrijden zijn op It Sjûkelân en zijn gratis te bezoeken.

De junioren trappen de Keatswike af. Zij komen zaterdag 19 mei vanaf 10.00 voor het eerst in jaren weer in Franeker in actie bij het Nederlands kampioenschap.

Op pinkstermaandag is er vanaf 9.00 uur het NK voor senioren. Dat werd vorig jaar voor het eerst sinds jaren weer gespeeld op It Sjûkelân. Dat is ook nu weer het geval.

Woensdag 23 mei staat er vanaf 10.00 uur een 55-pluswedstrijd op het programma.

Zachtebal PC

De Keatswike wordt op zaterdag 26 mei afgesloten met de Zachtebal PC. Daaraan doet het maximaal aantal van vierenzestig parturen mee.

Zij strijden die dag vanaf 9.00 uur om de Renze Prins Wisselbokaal. Die prijs ging in 2017 naar Daniël Iseger.

(Foto’s KNKB)