Nieuwe logo Franeker Academie onthuld bij eerste activiteiten universiteitsinstantie

Ook wordt op 14 mei het nieuwe logo van de vorig jaar opgerichte Franeker Academie onthuld. ,,Het gaat vandaag de dag om moderne wetenschap. Vandaar dat het oude logo is gerestyled”, zegt Eduard van Zuijlen, voorzitter van de Franeker Academie.

Op 14 mei is er een promotie van de Rjksuniversiteit Groningen (RuG) in de Martinikerk in Franeker. een dag later bezoekt een internationale delegatie van hoogleraren en studenten de stad.

Waar het promotie-onderzoek overgaat en wie er promoveert, wordt nog bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het een vrouw betreft en dat de promotie begint om 13.30 uur. Voorafgaand verzamelen de hoogleraren zich in toga in de Botniastins en lopen zij naar de Martinikerk.

Dnsdag 15 mei bezoekt een internationale groep hoogleraren en studenten uit landen van over de hele wereld Franeker. De groep is te gast bij de Campus Fryslân.

Van Zuijlen: „Het bezoek aan Franeker maakt daar deel van uit. In Franeker bekijken zij met eigen ogen hoe het Friese studentenleven er vroeger uitzag.”

Ondertekening

De intentieverklaring om de universiteitsgeschiedenis van Franeker te laten herleven is ondertekend in oktober 2017. Dat gebeurde in het: Nederlands, Fries, Engels en Latijn.

Uiterlijk in het najaar van 2018 moest dat de eerste concrete activiteiten opleveren. Dat is dus in de lente geworden.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)