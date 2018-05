Echtpaar Van Straten uit Franeker zestig jaar getrouwd

Het echtpaar Van Straten uit Franeker was dinsdag zestig jaar getrouwd. Zij trouwden in 1958 in de voormalige gemeente Wonseradeel.

Wethouder De Pee heeft het echtpaar bij hen thuis gefeliciteerd namens het gemeentebestuur van Waadhoeke.

Meindert van Straten is geboren op 26 januari 1934. Tjitske Roorda is geboren op 16 februari 1937. Het echtpaar leerde elkaar leren kennen op een dansavond. Na hun huwelijk gingen ze in Vrouwenparochie wonen en na de VUT in Franeker.

Het echtpaar heeft twee kinderen. Er zijn vier kleinkinderen. Het echtpaar is nog in goede gezondheid en geniet van uitstapjes met de kinderen en kleinkinderen.