Scholieren uit groep acht van basisscholen CBO Noardwest Fryslân op pelgrimstocht

Leerlingen uit groep van derdtien basisscholen van basisscholen van CBO Noardwest Fryslân gaan vanuit de Groate Kerk, het begin van de Friese pelgrimsroute Jabikspaad naar Santiago de Compostel, in Sint Jacobiparochie op een pelgrimstocht door de regio.

Dat doen zij In groepjes van drie of vier personen onder begeleiding van een ervaren pelgrim. In totaal lopen de kinderen ongeveer 7,5 kilometer. Onderweg praten zij met elkaar en met de begeleider. Daarbij staan levensvragen centraal.

De scholen starten dinsdag 15 mei met ‘Pelgrimeren voor de jeugd’. Groep acht van de Prins Johan Friso school uit Harlingen begint dan aan hun tocht. Andere scholen volgen tot de zomervakantie. Daarnaast is er bijbehorend lesmateriaal. Dat is ontwikkeld door vierdejaars studenten PABO van Stenden/NHL.

Voor hun tocht krijgen de kinderen een pelgrimspas. Onderweg krijgen ze stempels op deze pas. De pelgrimstocht voor de jeugd eindigt in de Groate Kerk. Daar wordt in een kring ingegaan op hoe de kinderen de middag hebben beleefd. Tot slot geven de kinderen een brandende kaars (het licht) door met een persoonlijke wens voor de ontvanger.

Steentje met persoonlijke tekst

Na afloop gaan de scholieren naar de Jacobshoeve, vlakbij de Groate Kerk. Daar staat een schaal waar ze een door hen meegenomen steentje kunnen achterlaten met een persoonlijk geschreven tekst.

Dat symbolisch een ‘last’ (of zorg) van de schouders afleggen is een ritueel van pelgrims onderweg naar Santiago de Compostela. Net als de pelgrim in het Spaanse Santiago ontvangt ieder kind na het volbrengen van de tocht een speciale oorkonde, de Compostela aan het Wad.

De pelgrimstocht is een initiatief van Stichting Santiago aan het Wad, die tot 25 juli de landelijke pelgrimestafette Camino der Lage Landen organiseert. Die is net als ‘Pelgrimeren voor de jeugd’ onderdeel van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018.