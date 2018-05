Locatietheater Op de Terp Almenum houdt workshopdag in de Grote Kerk Harlingen

Rondom het locatietheater Op de Terp Almenum is er op zondag 13 mei een workshopdag in de Grote Kerk in Harlingen.

Het stuk is onderdeel van het project Under de Toer van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018 en wordt opgevoerd op 4, 5 en 6 oktober in Harlingen.

Op de Terp Almenum is een verhaal uit de Gouden Eeuw en is verbonden aan de Grote Kerk. Samen met Harlingers gaan kunstenaars het verhaal verbeelden in een multimediale muziektheaterproductie.

Er zijn inmiddels meer dan honderd vrijwilligers op het gebied van muziek, toneel, zang, decors en kostuums actief met de voorbereiding. De regie is in handen van Titia Bouwmeester.

Fondsen

De organisatie is druk bezig fondsen te werven om de productie mogelijk te maken. Er is volgens de organisatie al geld toegezegd door: het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds en de gemeente Harlingen.

,,Naast de financiële ondersteuning, is er alle medewerking om op diverse locaties te kunnen oefenen en is er hulp van het bedrijfsleven op gebied van grafische vormgeving en financieel beheer.”

Zie www.opdeterpalmenum.frl.